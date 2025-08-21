Fédération sénégalaise de football : un vote qui interpelle (Par Mamadou Biguine Gueye)

Un fait troublant a marqué l’élection à la Fédération sénégalaise de football : 510 enveloppes ont été retrouvées dans l’urne alors que seuls 509 votants étaient officiellement enregistrés. Cet écart, apparemment minime sur le plan numérique, soulève pourtant de lourdes questions sur la transparence et la fiabilité du scrutin.

Les résultats annoncés donnent Abdoulaye Fall largement en tête avec 301 voix, suivi de Mady Touré (116), puis du président sortant Augustin Senghor (92). Une voix est même attribuée à un autre candidat. Mais au-delà des chiffres, c’est l’intégrité du processus électoral qui est mise en cause.

Dans une élection censée refléter la démocratie sportive, comment expliquer qu’une enveloppe de trop se retrouve dans l’urne ? Ce type d’anomalie, même « légère », entache la crédibilité du processus et nourrit les soupçons de manipulation ou, à tout le moins, de graves négligences.

Face à cette situation, les regards se tournent vers la CAF (Confédération africaine de football) et la FIFA (Fédération internationale de football association), garantes des principes de transparence et d’équité dans la gestion du football mondial. Ces instances doivent impérativement se prononcer sur cette irrégularité :

Ont-elles supervisé le scrutin ?

Ont-elles pris acte de cette anomalie ?

Comptent-elles diligenter une enquête indépendante pour restaurer la confiance ?

Le football sénégalais, déjà confronté à des tensions et à des accusations de favoritisme, n’avait pas besoin d’une nouvelle polémique. Or, cette irrégularité, si elle reste sans suite, risque de fragiliser davantage la légitimité des dirigeants et de diviser encore plus les acteurs du ballon rond.

Aujourd’hui, les observateurs et les amoureux du football sénégalais attendent des explications claires et des mesures fortes. Car ce qui est en jeu dépasse un simple chiffre en trop : il s’agit de la crédibilité même de la gouvernance sportive au Sénégal.

Mady Touré n’avait-il pas raison de s’être alarmé ? Il faut annuler et reprendre ce vote pour la sauvegarde de la crédibilité du football Senegalais !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste