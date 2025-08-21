L’Association Aline et Marianne salue la relance du dialogue franco-sénégalais

L’Association d’Amitié Sénégalo-Française Aline et Marianne a exprimé sa « vive satisfaction » à l’annonce de la rencontre prévue entre les gouvernements du Sénégal et de la France.

Créée dans un contexte marqué par certaines crispations diplomatiques, l’association rappelle que sa mission est de « raffermir les liens historiques et humains » entre les deux pays. « C’est pour avoir compris que le Sénégal et la France sont unis par tout, que nous avions pris l’initiative de mettre sur pied cette association », souligne son président, l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye.

L’organisation tient à remercier le ministre de l’Intérieur, qui avait encouragé et soutenu l’initiative dès sa création, ainsi que la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Un hommage appuyé a également été rendu à Madame l’Ambassadrice de France à Dakar, pour son appui et son ouverture.

Souhaitant « un succès total à ces retrouvailles » au bénéfice des deux peuples, l’association lance un appel à tous les Sénégalais « dont la seule motivation est l’intérêt national » pour accompagner et soutenir cette relance du dialogue.