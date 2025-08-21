Etats-Unis : Décès du célèbre juge Frank Caprio

Le juge américain Frank Caprio, star des réseaux sociaux et figure de la télévision, réputé « juge le plus gentil du monde », est décédé à 88 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que je partage la nouvelle que mon père, le juge Frank Caprio, s’est éteint aujourd’hui, paisiblement, entouré par sa famille et ses amis après une bataille longue et courageuse contre un cancer du pancréas », a déclaré son fils, dans une vidéo publiée mercredi sur le compte Instagram de Frank Caprio, suivi par 3,4 millions de personnes.

Juge municipal du Rhode Island à la retraite, Frank Caprio était devenu populaire grâce à des extraits vidéos de ses déclarations au tribunal, vues plusieurs centaines de millions de fois. Il s’était bâti une réputation grâce à l’émission télévisée qu’il présentait, « Caught in Providence ». L’émission plongeait le téléspectateur dans la salle d’audience du magistrat, où, « les gens et les affaires étaient traités avec gentillesse et compassion », selon sa page YouTube.

C’est grâce à ce show, dans lequel il faisait preuve d’empathie à l’égard de personnes notamment poursuivies pour des infractions au code de la route et des amendes de stationnement, qu’il a gagné le surnom de « juge le plus gentil du monde » et des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

« Il faut rappeler que les juges sont élus aux États-Unis. Donc, ce sont les représentants directement du peuple, ce qui explique aussi le fait qu’on les connaisse et qu’on les apprécie quand ils sont des bons juges », commente dans la vidéo en tête de cet article Grégory Philipps, rédacteur en chef du service international de LCI.

L’annonce de son décès a suscité une avalanche d’hommages. Le gouverneur de Rhode Island, Dan McKee, a ordonné que les drapeaux de Rhode Island soient en berne pendant toute la journée de son inhumation.

TF1 Infos avec AFP