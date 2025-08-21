Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : Sonko exprime son soutien au juge

Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, Ousmane Sonko a exprimé son soutien total et indéfectible à Mame Mandiaye Niang, juge sénégalais de la Cour pénale internationale (CPI), récemment visé par des sanctions américaines.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale, et tout particulièrement à notre compatriote Mame Mandiaye Niang », a déclaré Ousmane Sonko.

Le leader politique a rappelé son appréciation personnelle de l’engagement de Mame Mandiaye Niang envers les principes fondamentaux de la justice, qu’il a pu constater lors d’une audience accordée au juge lors de son dernier séjour à Dakar.

« Le gouvernement du Sénégal, son pays, se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États-Unis d’Amérique », a ajouté le Premier ministre.

Cette déclaration intervient quelques heures après que le gouvernement sénégalais ait publié un communiqué dénonçant les sanctions américaines et appelant à leur retrait immédiat, soulignant le respect de l’indépendance de la justice internationale et la solidarité du Sénégal avec ses magistrats à la CPI.