Sanctions américaines contre la CPI : Dakar dénonce une atteinte à l’indépendance de la justice internationale

Le Sénégal a réagi avec fermeté aux sanctions annoncées par Washington contre plusieurs magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont le procureur adjoint sénégalais Mame Mandiaye Niang.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a exprimé son « étonnement » face à cette décision, qu’il qualifie de « grave atteinte au principe de l’indépendance de la justice ». Dakar invite ainsi les autorités américaines à retirer sans délai ces mesures coercitives, jugées contraires au droit des magistrats de la Cour d’exercer leur mandat en toute liberté et sérénité.

Le Sénégal, premier pays au monde à avoir ratifié le Statut de Rome, fondateur de la CPI, a tenu à réaffirmer son soutien indéfectible à l’institution basée à La Haye. « Le Sénégal exprime sa pleine solidarité à Monsieur Niang, ainsi qu’aux autres magistrats visés, et réaffirme son engagement constant en faveur de la justice pénale internationale », souligne le communiqué.

Au-delà de sa défense de son ressortissant, Dakar appelle l’ensemble des États parties à se mobiliser pour protéger l’indépendance et l’intégrité de la Cour. « Les magistrats et le personnel de la CPI doivent pouvoir remplir leur mission sans menaces ni restrictions », insiste le texte.

Cette réaction place le Sénégal à l’avant-garde du front diplomatique contre les pressions exercées par Washington sur la justice internationale, à un moment où les enquêtes de la CPI concernant d’éventuels crimes de guerre à Gaza suscitent de fortes tensions entre les États-Unis, Israël et la communauté internationale.