Washington sanctionne des magistrats de la CPI, dont le Sénégalais Mame Mandiaye Niang

Le Département d’État américain a annoncé mercredi de nouvelles sanctions visant plusieurs magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), en réaction aux enquêtes menées contre des responsables israéliens et américains soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à Gaza et ailleurs.

Dans un communiqué signé par le secrétaire d’État Marco Rubio, Washington accuse la CPI de « politisation » et de « menace directe contre la souveraineté américaine et israélienne ». Ces sanctions s’appuient sur un décret présidentiel hérité de Donald Trump, qui autorise le gel des avoirs et l’interdiction de transactions financières pour les personnes désignées.

Parmi les magistrats visés figure Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint de la CPI et personnalité sénégalaise reconnue du monde judiciaire. Si celui-ci détient des biens aux États-Unis ou sous le contrôle de ressortissants américains, ils seront immédiatement bloqués.

Cette décision a suscité une vague d’indignation, notamment au Sénégal, membre fondateur de la CPI et actuellement président du Comité onusien de défense des droits inaliénables du peuple palestinien.