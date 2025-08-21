Redressement économique : Sonko mise sur le privé pour un partenariat stratégique

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu ce mercredi à la Primature une délégation du secteur privé national conduite par Pierre Goudiaby Atepa, président du Club des investisseurs du Sénégal (CIS), et Adama Lam, porte-parole du patronat. La rencontre, à laquelle ont pris part les représentants de seize organisations, a été l’occasion de réaffirmer la volonté des entrepreneurs sénégalais d’accompagner l’action gouvernementale dans un esprit de partenariat constructif.

Au nom des investisseurs, Pierre Goudiaby Atepa a annoncé la création prochaine d’un Haut Conseil du secteur privé national, une instance destinée à renforcer le dialogue et la concertation entre l’État et les acteurs économiques. « Le secteur privé a été le premier ensemble que le Président de la République a reçu. Nous savons que vous voulez qu’il soit fort. (…) Aidez-nous à jouer et à remplir notre rôle d’accompagnement du gouvernement », a-t-il déclaré.

Dans le même esprit, Adama Lam a insisté sur la disponibilité des entrepreneurs à épauler l’exécutif, en affirmant que leur démarche s’inscrit dans l’intérêt exclusif de la Nation. « Notre ambition, c’est de vous accompagner gracieusement, sans rien attendre de l’État. (…) À nos âges, si nous n’avons pas pu nous rendre utiles à notre pays, il ne nous reste plus qu’à le faire maintenant, pour le restant de notre vie », a-t-il confié.

Ousmane Sonko, qui avait promis de partager avec les acteurs économiques son plan de redressement, a profité de la rencontre pour répondre aux critiques. « À chaque fois qu’on fait quelque chose, il y a des gens, pour des raisons politiciennes, qui essaient de politiser le débat », a-t-il regretté. Le chef du gouvernement a particulièrement réagi aux reproches portant sur la fiscalité. « J’ai entendu des gens dire qu’un pays ne vit pas de fiscalité. Et un pays vit de quoi ? (…) Un pays vit de fiscalité », a-t-il tranché, tout en précisant que son ambition est de maintenir des taux modérés appliqués sur une assiette élargie, dans le cadre d’une réforme fiscale à venir.

Le Premier ministre a réaffirmé sa conviction que le secteur privé doit être le moteur du redressement économique. « Nous croyons au secteur privé. Nous voulons un secteur privé fort », a-t-il insisté, tout en reconnaissant la fragilité actuelle des finances publiques. Selon lui, les ressources mobilisées par l’État ne serviront pas uniquement à couvrir ses besoins administratifs, mais seront réinjectées dans l’économie au profit des entreprises nationales, notamment dans les secteurs du BTP, de la production et des filières industrielles.

Pour illustrer ses propos, Ousmane Sonko a évoqué le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). À partir de 2026, le Sénégal devrait pouvoir couvrir son propre approvisionnement, mettant ainsi fin à l’importation annuelle de neuf cargaisons de gaz. Une mesure qui, selon lui, permettra de réduire le coût du kilowattheure pour les entreprises et les ménages, et de générer jusqu’à 143 milliards FCFA d’économies. Ces ressources, a-t-il conclu, seront réorientées vers d’autres secteurs stratégiques, dans une logique de co-construction avec les acteurs économiques.