Politique

Décès de Fanta Sall : Macky Sall salue la mémoire de la défunte

Par Niakaar
L’ancien président de la République, Macky Sall, a exprimé sa tristesse après l’annonce du décès de Fanta Sall, ancienne députée de l’Alliance pour la République (APR).

« Je suis attristé par le décès de Mme Fanta Sall, ancienne députée. Je salue sa mémoire et rends un vibrant hommage à son engagement de militante dévouée, fidèle à sa ville de Koungheul qu’elle a toujours défendue avec foi et détermination », a écrit l’ex-chef de l’État.

Il a adressé ses condoléances à la famille de la défunte et à ses proches, concluant par une prière : « Que la terre lui soit légère. »

