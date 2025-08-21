Affaire Lat Diop : Le parquet financier ordonne l’arrestation du DG d’Afritech

L’affaire Lat Diop connaît un rebondissement après le supplétif transmis par le parquet financier au président du Collège des juges d’instruction. Le parquet financier a ordonné l’arrestation du DG de la société Afritech, entre autres personnes, selon Seneweb qui donne l’information.

Cette société a été mise en cause dans le rapport d’expertise comptable qui révèle que Afritech a été choisie, sans appel d’offres, pour contrôler les opérations des sociétés de pari en ligne. Une somme de 100 millions de Fcfa lui a été versée par la Lonase avant même le début de sa mission.

Il ressort aussi du rapport que Afritech, qui doit contrôler les sociétés de jeux, a lui-même une plateforme de jeux en ligne. En exécution du supplétif, le président du Collège des juges d’instruction a saisi la Division des Investigations criminelles (Dic).