Thierno Lô alerte le Procureur sur l’état de santé du journaliste Doudou Coulibaly

À Monsieur le Procureur de la République

Objet : Alerte sur l’état de santé de M. Doudou Coulibaly

Monsieur le Procureur,

Je m’adresse à vous par devoir, espérant que ma voix sera entendue. Je suis respectueux de la loi et c’est la première fois que j’interviens dans une affaire en justice.

Je tiens à préciser que je ne cautionne pas et que je ne me mêle jamais de ce qui est entendu devant les juridictions. L’intéressé, M. Doudou Coulibaly est assez responsable pour assumer ses faits et gestes. Il connaît d’ailleurs mes positions sur sa façon d’exercer son métier de journaliste. Comme il l’a dit lui-même partout, je suis « Made by Thierno LÔ », bien que mon produit semble avoir perdu ce que j’y avais mis, et son fils porte mon nom. Mais que cela soit bien clair : ce ne sont pas ces considérations personnelles qui motivent ma réaction.

Si je prends la plume aujourd’hui, c’est uniquement en raison de son état de santé, que je connais trop bien. Je ne m’étendrai pas sur les détails, chacun ayant son bulletin médical, mais je considère de mon devoir d’alerter et de confirmer que M. Doudou Couloubaly ne peut pas supporter une détention dans les conditions qui me sont décrites.

On m’informe qu’il est actuellement en audition et qu’on attend l’avis du Parquet. Je n’entends nullement dicter votre décision, mais je souhaite que vous soyez dûment informé, en connaissance de cause, que son état de santé est incompatible avec des nuits en prison. Je confirme ce qui est consigné dans le bulletin médical si la famille vous le présente.

Avec mes respects républicains,

Thierno LÔ

Un Républicain Libre