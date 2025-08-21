People

Une mère et ses deux filles tuées à coups de couteau dans un appart

Par Niakaar
0

Le corps sans vie d’une femme de 47 ans et de ses deux filles de 3 et 10 ans ont été retrouvés dans leur appartement de Corcelles, en Suisse.

C’est un proche qui, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, a donné l’alerte mardi vers 21H00, depuis l’étranger.

Deux policiers se sont alors rendus sur les lieux mais ont trouvé porte close. Ils ont dû faire appel à un serrurier qui a ouvert la porte d’entrée de l’appartement.

Les deux gardiens de la paix se sont retrouvés face à un homme armé d’un couteau de cuisine long de 15 centimètres.

Refusant de lâcher son arme, l’homme de 52 ans a foncé en direction des policiers. L’un d’eux a dégainé son arme et a tiré à trois reprises sur le forcené, le blessant par balles.

Pendant que le suspect était transporté à l’hôpital, les forces de l’ordre ont découvert les corps sans vie de son ex-épouse et de ses deux filles. Elles ont toutes les trois été poignardées à mort.

Le couple était séparé depuis le 12 juin. Des plaintes réciproques entre époux avaient été déposées entre 2020 et 2022.

 

Source : F D

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra