Une mère et ses deux filles tuées à coups de couteau dans un appart

Le corps sans vie d’une femme de 47 ans et de ses deux filles de 3 et 10 ans ont été retrouvés dans leur appartement de Corcelles, en Suisse.

C’est un proche qui, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, a donné l’alerte mardi vers 21H00, depuis l’étranger.

Deux policiers se sont alors rendus sur les lieux mais ont trouvé porte close. Ils ont dû faire appel à un serrurier qui a ouvert la porte d’entrée de l’appartement.

Les deux gardiens de la paix se sont retrouvés face à un homme armé d’un couteau de cuisine long de 15 centimètres.

Refusant de lâcher son arme, l’homme de 52 ans a foncé en direction des policiers. L’un d’eux a dégainé son arme et a tiré à trois reprises sur le forcené, le blessant par balles.

Pendant que le suspect était transporté à l’hôpital, les forces de l’ordre ont découvert les corps sans vie de son ex-épouse et de ses deux filles. Elles ont toutes les trois été poignardées à mort.

Le couple était séparé depuis le 12 juin. Des plaintes réciproques entre époux avaient été déposées entre 2020 et 2022.

Source : F D