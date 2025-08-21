Deux jumeaux se noient dans un étang…l’un est décédé

Le drame s’est produit mardi dans la petite commune de Bourret, dans le Tarn-et-Garonne.
Vers 17H30, des jumeaux de moins de 3 ans sont tombés dans un étang d’une propriété privée et se sont noyés.
Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la fillette.
Son frère a été héliporté en urgence absolue par le Samu vers l’hôpital Purpan de Toulouse, en Haute-Garonne.
Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte afin de comprendre comment les jumeaux ont pu se noyer dans l’étang.