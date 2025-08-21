Relations internationales…Diomaye-Sonko et la «diplomatie de la rupture»

La diplomatie du Sénégal, sous l’égide du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, se distingue par une approche pragmatique et souverainiste, marquant une rupture avec les stratégies antérieures. Leurs déplacements récents, à l’instar de la visite du président au Japon et de celle du Premier ministre en Chine et en Turquie, illustrent une volonté de diversifier les partenariats et de placer les intérêts économiques et la souveraineté nationale au cœur des échanges internationaux.

Le voyage du Président Bassirou Diomaye Faye au Japon, du 18 au 26 août 2025, est un moment clé de cette nouvelle diplomatie. La participation à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) va permettre au Chef de l’État de défendre la vision du Sénégal en matière de coopération, d’innovation et de souveraineté économique. Il va également saisir l’opportunité de la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle d’Osaka-Kansai 2025 pour promouvoir la « Vision Sénégal 2050 » et attirer des investissements. C’est ainsi qu’il a déjà commencé à rencontrer des acteurs japonais et internationaux. Ce pour consolider des partenariats ciblés.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a également mené des missions importantes. Sa visite en Chine avait pour but de courtiser les investisseurs dans un contexte de crise économique. Le Sénégal, qui fait face à des difficultés financières, cherche à mobiliser de nouveaux capitaux pour relancer son économie. Ce déplacement s’inscrit pleinement dans la doctrine de la nouvelle équipe dirigeante, qui privilégie les partenariats à forte valeur ajoutée et réciprocité.

En Turquie, Ousmane Sonko a effectué une visite officielle de cinq jours, du 6 au 10 août, à l’invitation du président Recep Tayyip Erdoğan. Ce déplacement, marqué par des honneurs protocolaires, a abouti à la signature d’accords de coopération dans des domaines variés, allant de l’enseignement supérieur à la défense. Un forum d’affaires sénégalo-turc a été l’occasion de renforcer les liens économiques, avec l’objectif affiché de tripler le volume des échanges commerciaux. Sonko a qualifié la Turquie de « partenaire stratégique » et d’exemple, notamment pour le développement.

Le duo Diomaye-Sonko fonde sa politique étrangère sur une recherche de souveraineté accrue. Cela se traduit par une volonté de choisir des partenaires basés sur des relations gagnant-gagnant plutôt que sur des liens historiques ou de dépendance. Cette approche se reflète dans la quête de financements non conventionnels et la diversification des partenariats économiques, tout en cherchant à limiter les influences extérieures. La fin de la présence militaire permanente française au Sénégal, avec la restitution des dernières installations, est un exemple concret de ce virage diplomatique.

Cette « diplomatie de la rupture » vise à placer le Sénégal en tant qu’acteur décomplexé et conscient de sa responsabilité sur la scène internationale. La nouvelle équipe dirigeante ne demande pas l’aide, mais la collaboration. Ce changement de ton est perçu comme une affirmation de la dignité et de l’autonomie du pays.

La volonté de redressement économique, matérialisée par le Plan de Redressement Économique et Social (PRES), est intrinsèquement liée à cette nouvelle politique étrangère. Les voyages présidentiels et du Premier ministre sont des instruments pour concrétiser les ambitions du PRES et de la Vision Sénégal 2050, en attirant des investissements directs dans les secteurs stratégiques pour le développement du pays.

Cette nouvelle orientation ne va pas sans critiques. L’opposition, et certains analystes, remettent en question l’efficacité de cette diplomatie. Ils estiment que la politique de « rupture » pourrait fragiliser certaines relations historiques et engendrer des tensions. Les critiques portent aussi sur la lenteur de la mise en œuvre de certaines politiques publiques et sur la nécessité de s’assurer que ces voyages se traduisent par des résultats concrets pour la population sénégalaise.

Malgré les défis, la diplomatie active du tandem Faye-Sonko est un pari audacieux pour l’avenir. Elle cherche à positionner le Sénégal comme un pays souverain, maître de son destin, capable de choisir ses partenariats stratégiques pour son développement. Les prochains mois diront si cette approche permet d’atteindre les objectifs de souveraineté et de prospérité fixés par le nouveau régime.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn