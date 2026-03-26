Finances publiques : Ahmadou Al Amine Lo écarte toute idée de restructuration de la dette

Le ministre d’État Ahmadou Al Amine Lô a affirmé que le Sénégal n’envisage ni restructuration ni reprofilage de sa dette. Invité ce jeudi de l’émission « Au gré de l’actualité » sur Radio Sénégal, le responsable du suivi de l’agenda « Sénégal 2050 » a précisé qu’il s’agit de la ligne officielle de l’exécutif, estimant que cette option ne correspond pas aux intérêts actuels du pays.

Il a également rejeté les spéculations autour d’une prétendue « dette cachée », rappelant que le ministre des Finances avait déjà apporté des éclaircissements sur ce point. Ahmadou Al Amine Lô a regretté la multiplication de prises de parole publiques qu’il juge techniquement imprécises sur un sujet aussi sensible pour les finances nationales.

Sur le plan de la communication institutionnelle, le ministre a insisté sur la nécessité pour les autorités de renforcer leur présence dans les médias publics. Revenant sur le récent déplacement du Premier ministre à Abou Dhabi, il a souligné l’importance de contrer la propagation d’informations erronées sur les réseaux sociaux. Il a ainsi invité ministres et directeurs généraux à intensifier leurs interventions afin de mieux informer les citoyens sur l’action quotidienne de l’État.