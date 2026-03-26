UGB : bras de fer prolongé entre étudiants et autorités universitaires

La tension reste palpable à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. À peine le Conseil académique a-t-il annoncé la clôture de l’année universitaire pour le 14 août que la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a réagi avec vigueur, rejetant cette décision et confirmant la poursuite de son mouvement de grève.

Devant les médias, le porte-parole Amadou Ba a décrit une situation critique dans l’enseignement supérieur sénégalais, qu’il juge enlisé dans une crise persistante. Selon lui, les revendications portées par les étudiants demeurent légitimes et ne sauraient être ignorées.

La CESL se présente comme l’une des rares organisations estudiantines à maintenir une ligne de contestation ferme. Elle accuse les autorités de vouloir affaiblir les instances représentatives des étudiants, tout en rappelant avoir privilégié le dialogue. Des propositions ont été transmises au ministère de l’Enseignement supérieur, mais elles seraient restées sans suite.

La coordination critique également des réformes qu’elle considère trop radicales et contraires aux intérêts des étudiants. Elle appelle les acteurs du secteur à sortir de leur silence et met en garde contre toute tentative de récupération politique de leurs revendications, qu’elle qualifie de combat générationnel.

En réponse au communiqué du Conseil académique, la CESL rejette toute remise en cause de sa légitimité, affirmant que sa reconnaissance émane directement de la base estudiantine. Elle estime que cette sortie institutionnelle ne fait qu’aggraver les tensions.

Malgré un ton ferme, les étudiants disent rester ouverts à la médiation. Après une rencontre avec l’archevêque de Dakar, ils annoncent vouloir solliciter les autorités religieuses de Saint-Louis pour favoriser un dialogue apaisé.

La coordination interpelle enfin le Premier ministre Ousmane Sonko, l’exhortant à s’impliquer davantage pour instaurer un échange « franc et sincère » susceptible de débloquer la crise. En attendant, le mot d’ordre de grève est maintenu, laissant planer l’incertitude sur le bon déroulement de l’année universitaire à l’UGB.