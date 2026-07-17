Gambie : Macky Sall reçu par Adama Barrow (vidéo)

Le président gambien Adama Barrow a reçu ce vendredi l’ancien chef de l’État sénégalais, Macky Sall, à la Maison de l’État. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la campagne diplomatique menée par M. Sall pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies.

Lors de l’entretien, Macky Sall a insisté sur la nécessité d’une unité africaine forte dans les affaires mondiales. « En tant qu’Africains, nous devons travailler ensemble et concentrer nos efforts sur les piliers clés de l’ONU : la paix et la sécurité, les droits de l’homme et le développement durable », a-t-il déclaré. Il a également sollicité les prières et le soutien du président Barrow pour renforcer sa candidature.

Cette visite à Banjul s’inscrit dans une série de consultations avec des dirigeants africains et internationaux. L’ancien président sénégalais entend bâtir un large consensus autour de sa candidature, plaçant l’Afrique au cœur des enjeux diplomatiques mondiaux.