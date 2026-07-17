Situation à Bulock : Dakar réaffirme son respect de la souveraineté gambienne

Le gouvernement sénégalais a réagi officiellement à l’incident survenu le 16 juillet dans la zone frontalière de Bulock, en Gambie. Dans un communiqué, le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a tenu à rappeler l’importance des liens historiques de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays.

Le Sénégal souligne que la zone concernée fait l’objet de discussions bilatérales depuis plusieurs années, en raison d’empiètements jugés incompatibles avec une gestion concertée de la frontière. Malgré des négociations soutenues, aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

Le communiqué précise que l’incident « ne saurait être interprété comme une volonté du Sénégal de porter atteinte à la souveraineté de la République de Gambie », mais qu’il s’inscrit dans un contexte de différends frontaliers persistants.

Dakar appelle à éviter toute déclaration susceptible d’alimenter les tensions et réaffirme son attachement au règlement pacifique par le dialogue et les mécanismes bilatéraux existants.