Le plébiscite de la rue…les sénégalais propulsent la candidature de Macky à l’ONU

Deux ans après son départ du pouvoir, Macky Sall a signé un retour triomphal dans la capitale, accueilli par une marée humaine avant d’être reçu au Palais par son successeur. Entre ferveur populaire intacte, réminiscences du retour d’Abdoulaye Wade en 2014 et élégance républicaine de Bassirou Diomaye Faye, cette visite éclair relance magistralement la stature nationale et internationale de l’ancien président, en pleine campagne pour le secrétariat général de l’ONU.

L’effervescence était à son comble ce vendredi à Dakar, marquant un tournant mémorable dans l’histoire politique récente du pays. L’ancien président de la République, Macky Sall, a fait un retour fracassant et très remarqué sur la terre de la Teranga. Dès son atterrissage à l’aéroport militaire Léopold-Sédar-Senghor, l’ex-chef de l’État a été submergé par une vague humaine impressionnante, venue lui témoigner une ferveur que beaucoup croyaient pourtant dissipée.

Ce bain de foule chaleureux et spontané démontre avec force que Macky Sall occupe toujours une place centrale dans le cœur des Sénégalais, même après avoir quitté le pouvoir. Entre les slogans de soutien, les chants de louanges et une nuée de drapeaux nationaux, ses partisans ont prouvé que sa popularité restait intacte. Pour l’ancien président, cette communion populaire est la preuve vivante que le temps passe, mais que son empreinte et ses réalisations demeurent profondément ancrées dans la mémoire collective.

Cette ferveur populaire n’est pas sans rappeler un autre moment historique de la vie politique sénégalaise. Le 26 avril 2014, l’ancien président Abdoulaye Wade signait lui aussi un retour triomphal à Dakar, deux ans après sa défaite électorale. À l’époque, la foule immense avait prouvé que le vieux patriarche n’avait rien perdu de sa superbe ni de sa capacité de mobilisation face à son successeur. Aujourd’hui, l’histoire semble bégayer avec une similitude frappante, alors que Macky Sall renoue avec les mêmes dynamiques populaires deux ans après son départ du palais.

Au-delà de la ferveur de la rue, ce retour a été couronné par une rencontre hautement symbolique au sommet de l’État. Macky Sall a été reçu en audience au Palais de la République par son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye. Les Sénégalais, toutes tendances confondues, ont chaleureusement salué ce geste républicain de la part du nouveau chef de l’État. Cette démarche rappelle à tous que le Sénégal se construit avant tout dans le respect des institutions, le dialogue et le dépassement des clivages politiques.

Pour les observateurs, cette procession historique menant de l’aéroport de Yoff jusqu’au Palais de l’Avenue Roume porte une charge politique immense. En ouvrant les portes de la présidence à son prédécesseur, Bassirou Diomaye Faye a envoyé un message fort d’unité nationale, une valeur dont le pays a crucialement besoin pour avancer. Ce climat de sérénité institutionnelle vient balayer les tensions passées et redorer le blason de la démocratie sénégalaise sur la scène internationale.

Ce retour au pays natal intervient d’ailleurs dans un contexte diplomatique majeur pour Macky Sall, actuellement en lice pour le prestigieux poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Pour réussir ce pari international, l’ancien président avait impérativement besoin de projeter l’image d’un homme fort, aimé et soutenu chez lui. Les clichés de ce retour triomphal, immédiatement partagés sur ses réseaux sociaux, constituent un argument de poids face aux chancelleries du monde entier.

Grâce à cette visite éclair et à l’accueil qui lui a été réservé, Macky Sall vient d’obtenir ce qu’il cherchait par-dessus tout : le soutien implicite, voire tacite, de la République du Sénégal. Il lui était impossible d’aborder la dernière ligne droite de la compétition onusienne avec l’étiquette d’un candidat désavoué par ses propres compatriotes ou en rupture avec les autorités actuelles. L’étape dakaroise valide ainsi la légitimité nationale de sa trajectoire internationale.

Ce revirement de situation vient d’ailleurs dissiper les certitudes hâtives de ceux qui prédisaient un exil définitif ou la fin de sa carrière politique. Les faits ont donné tort aux analystes qui affirmaient avec assurance que l’ancien chef de l’État n’oserait plus jamais remettre les pieds au Sénégal ou postuler à la tête de l’ONU. La politique sénégalaise vient une nouvelle fois de prouver qu’elle refuse les scénarios écrits d’avance et qu’elle préfère les coups de théâtre spectaculaires.

Ce retour aux allures de campagne électorale redistribue les cartes et prouve que Macky Sall reste un acteur incontournable du paysage national. Qu’on l’encense ou qu’on le critique, sa capacité à mobiliser les foules demeure un paramètre essentiel de la vie publique. Alors qu’il s’envole vers de nouveaux défis mondiaux, l’ancien président quitte Dakar fortifié par l’affection des siens et la reconnaissance républicaine de ses successeurs.

La rédaction de Xibaaru