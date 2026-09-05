Gamou 2026 : La Police dresse le bilan de son dispositif de sécurisation

La Police nationale a dressé le bilan de son dispositif de sécurisation déployé à l’occasion du Gamou 2026 dans les circonscriptions de Thiès et de Kaolack, ainsi que dans leurs commissariats secondaires. Selon un communiqué publié jeudi 3 septembre 2026, 3 644 fonctionnaires de police ont été mobilisés pour assurer la sécurité des fidèles et des pèlerins durant la période de l’événement.

Ce dispositif comprenait notamment 2 750 éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI), 601 agents de la Direction de la sécurité publique (DSP) et 293 policiers issus d’autres services. La Police nationale indique également avoir engagé d’importants moyens matériels et technologiques, parmi lesquels des caméras de vidéoprotection, des drones, des dispositifs de détection, des moyens de communication et de transmission ainsi qu’un système anti-drones.

Sur le volet de la sécurité publique, 182 plaintes ont été enregistrées dans les commissariats centraux de Thiès et Kaolack ainsi que dans leurs services secondaires. Au total, 160 individus ont été interpellés pour différents motifs, dont 60 pour nécessité d’enquête, 33 pour vérification d’identité, 11 pour vol simple, 9 pour détention et usage de chanvre indien et 8 pour ivresse publique et manifeste.

Les services de police ont également procédé à des interpellations pour usage de produit cellulosique, coups et blessures volontaires, vol de bétail, conduite sans permis, flagrant délit de vol, association de malfaiteurs, tentative de vol ainsi que refus d’obtempérer et outrage à agent. D’autres personnes ont été concernées par des affaires de viol, escroquerie, violences à ascendant, destruction de biens d’autrui, conduite en état d’ébriété avec défaut d’assurance et mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que par des vols en réunion commis la nuit.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les opérations ont notamment permis la saisie de 52 cornets de chanvre indien, 5 joints, 200 grammes de chanvre indien en vrac, 7 sachets de chanvre indien et 11 500 comprimés de Tramadol.

La sécurité routière a également constitué un volet important du dispositif. Les services de police ont constaté 62 accidents de la circulation, dont 34 ayant occasionné des dégâts matériels, 28 accidents corporels et aucun accident mortel. Le bilan fait état de 28 blessés. Par ailleurs, 480 pièces ont été saisies, 26 véhicules mis en fourrière et 137 motos immobilisées. Les amendes forfaitaires perçues se chiffrent à 3 109 000 francs CFA.

La Police nationale a également assuré une assistance médicale, sociale et humanitaire aux populations et aux pèlerins. Son dispositif médical a permis d’effectuer 971 consultations gratuites, dont 721 civils et 45 policiers, ainsi que 116 mises en observation. Dix-sept urgences ont été prises en charge sur place et deux urgences évacuées.

Sur le plan social, 102 enfants égarés ont été recensés. Parmi eux, 11 ont été retrouvés puis remis à leurs parents, tandis que 19 ont été mis à la disposition de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO).

En complément, 7 200 bouteilles d’eau ont été distribuées aux fidèles. Cette opération s’est ajoutée à l’acheminement de 14 000 litres d’eau par des camions-citernes dans les quartiers confrontés à des difficultés d’approvisionnement.

Le dispositif a également permis de faciliter certaines démarches administratives liées aux pèlerins. Au total, 543 personnes ont été enrôlées pour la délivrance de titres de voyage, dont 415 nouvelles demandes, 126 renouvellements et 2 demandes de duplicata de passeport.

Enfin, dans le cadre de la gestion des flux migratoires, 692 pèlerins ont été contrôlés aux différents points d’entrée.

La Police nationale s’est félicitée de ces résultats et a adressé ses remerciements aux autorités religieuses, aux administrations impliquées, aux populations et à la presse, ainsi qu’à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette mission régalienne. Elle a par ailleurs souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées lors des accidents survenus durant cette période.