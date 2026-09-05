Gracié…un multirécidiviste encore arrêté pour vol

Deux hommes ont été placés en garde à vue le 31 août dernier par les limiers du commissariat d’arrondissement de Grand Yoff, pour un vol de mouton commis par escalade. Le principal mis en cause, un multirécidiviste gracié en 2026 à la faveur de la Tabaski, a fini par reconnaître les faits face aux preuves rassemblées par les enquêteurs selon des sources de Seneweb.Son présumé receleur a également été interpellé.

Tout est parti d’une lettre-plainte, datée du 30 août 2026. Ce jour-là, le sieur E. M. NDIAYE, dit « Ass », s’est présenté au commissariat de Grand Yoff pour dénoncer, contre X, le vol de son mouton de race « azawat », estimé à 100 000 FCFA. Selon sa déclaration, l’animal lui avait été dérobé à son domicile durant la nuit du 29 au 30 août 2026.

Saisis de cette plainte, les enquêteurs ont aussitôt entamé des investigations sur le terrain. Celles-ci les ont conduits jusqu’au gardien d’un parking situé à proximité du lieu des faits. Ce témoin a formellement déclaré avoir vu, cette nuit-là, un dénommé O. KAIRE qui avait autrefois résidé dans le même quartier, transporter un mouton à bord d’un deux-roues.

Sur la base de ce renseignement, les policiers ont procédé à des recoupements qui ont permis de localiser puis d’interpeller le suspect au quartier Scat-Urbam. Entendu, l’homme a décliné son identité : O. KAIRE, âgé de 43 ans , se présentant comme plombier et domicilié aux HLM Pattes d’Oie.

Face aux enquêteurs, O. KAIRE a d’abord tergiversé, livrant des déclarations changeantes. Mais confronté au témoignage circonstancié du gardien du parking, il a fini par céder et reconnaître les faits dans leur intégralité.

Il a ainsi expliqué avoir escaladé, aux alentours de 2 heures du matin, le mur de la concession du plaignant avant de s’emparer de l’animal. Pour l’évacuer rapidement des lieux, il a affrété une moto « thiak-thiak », mode de transport prisé pour ce type de forfait en raison de sa discrétion et de sa rapidité. Le mouton a ensuite été cédé pour la somme de 40 000 FCFA à un commerçant établi aux Parcelles Assainies.

L’enquête a permis d’établir que O. KAIRE n’en est pas à son coup d’essai. L’individu est en effet connu des services de police et affiche un passé carcéral particulièrement chargé. Il a purgé successivement plusieurs peines d’emprisonnement pour des infractions diverses : cinq ans, six mois, puis un an.

Fait notable, il avait bénéficié d’une grâce présidentielle accordée par le président Bassirou Diomaye Faye à l’approche de la fête de la Tabaski 2026. C’est donc quelques mois seulement après avoir recouvré la liberté qu’il a été de nouveau interpellé, cette fois pour un vol de bétail commis de nuit, avec escalade et usage d’un moyen roulant.

Les investigations se sont ensuite portées sur l’acquéreur de l’animal. Ce dernier a été interpellé sur son lieu de travail, aux Parcelles Assainies. Entendu, il a décliné son identité : O. FALL, âgé de 32 ans se disant commerçant et domicilié aux Parcelles Assainies, Unité 22.

Interrogé, O. FALL a reconnu avoir effectivement acheté l’animal, mais a nié toute connaissance de son origine frauduleuse. Une version que les enquêteurs jugent peu crédible, les conditions et circonstances équivoques de la transaction , un mouton cédé en pleine nuit à un prix largement inférieur à sa valeur réelle , laissant plutôt présumer le contraire. Il a par ailleurs précisé avoir déjà procédé à l’immolation de l’animal et à la revente de sa viande.

Au terme de l’enquête, les deux mis en cause dont O. KAIRE poursuivi pour association de malfaiteurs et vol de bétail commis la nuit avec escalade et usage de moyen roulant, et O. FALL pour recel , ont été déférés devant le parquet.

Source : Seneweb