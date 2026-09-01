Gamou de Ndiassane : Un appel à la paix, au pardon et à la responsabilité

À l’occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, le porte-parole du khalife général, Cheikhal Khalifa Kounta, a délivré un message centré sur la paix, la cohésion sociale et le respect des enseignements de l’Islam. La violence, le vivre-ensemble et la responsabilité de la presse ont notamment été au cœur de son intervention.

Prenant la parole lors de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, Cheikhal Khalifa Kounta a invité les fidèles à s’inspirer des enseignements du Prophète Mouhamed (PSL) afin de préserver la paix et la stabilité dans la société.

Le porte-parole du khalife général a particulièrement insisté sur l’importance de la vérité, appelant les populations à éviter les propos susceptibles de créer des divisions ou d’alimenter les tensions.

Dans son intervention, Cheikhal Khalifa Kounta a également mis l’accent sur la dignité. Il a rappelé que nul ne peut tout obtenir dans ce bas monde et a exhorté les fidèles à privilégier le travail, tout en veillant à préserver leur dignité et à respecter les recommandations du Prophète Mouhamed (PSL). Le porte-parole du khalife a aussi appelé au pardon, à la solidarité et à l’acceptation de la volonté divine. Pour lui, la préservation des liens sociaux et le renforcement de la cohésion doivent demeurer des priorités au sein de la société.

Cheikhal Khalifa Kounta s’est par ailleurs réjoui des bonnes relations entre les différents foyers religieux du Sénégal. Il a notamment salué la présence de plusieurs familles religieuses à Ndiassane ainsi que leur contribution à la réussite du Gamou. Il a invité les fidèles à préserver ces relations et à continuer de promouvoir le dialogue, la paix et la stabilité dans le pays.

L’engagement de l’État dans l’organisation du Gamou a également été salué. Selon le porte-parole du khalife, les engagements pris par les différents services de l’État ont été respectés. Il a adressé ses remerciements aux autorités administratives et locales pour leur disponibilité, avec une mention particulière au gouverneur de Thiès, Saër Ndao, dont il a souligné le rôle dans la réussite de l’événement.

À travers son message, le khalife général de Ndiassane, Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta, a invité les fidèles à revenir aux valeurs fondamentales de l’Islam et aux enseignements du Prophète Mouhamed (PSL). Il a particulièrement insisté sur le rejet de la violence, appelant les musulmans à ne jamais l’inciter ni la promouvoir. Selon lui, un bon musulman ne saurait appeler à la violence.

La presse nationale n’a pas été oubliée dans le message du khalife général. Celui-ci a salué le rôle joué par les médias dans la couverture et la diffusion des événements religieux.

Tout en remerciant les professionnels de la presse pour leur contribution, il les a invités à davantage de responsabilité, notamment en évitant la diffusion d’images ou d’informations susceptibles de heurter la sensibilité des personnes.

Pour le khalife général de Ndiassane, les médias doivent également contribuer à la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale au Sénégal.