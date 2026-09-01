Sénégal-FMI : Diomaye reçoit la délégation du Fonds monétaire international

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi 1er septembre 2026, au Palais de la République, la délégation du Fonds monétaire international (FMI), au terme de sa mission à Dakar. Les échanges ont porté sur les conclusions des travaux menés depuis le 19 août et sur la poursuite de la coopération entre le Sénégal et l’institution financière.

Au terme de sa mission à Dakar, la délégation du Fonds monétaire international a été reçue par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Conduite par Mercedes Vera Martin, chef de mission du FMI pour le Sénégal, la délégation comprenait également Majdi Debbich, Tatiana Mossot et Wautabouna Ouattara, administrateur représentant le Sénégal au Conseil d’administration du Fonds.

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, ainsi que le ministre délégué chargé du Budget, Bassirou Sarr, ont pris part à l’audience. Les discussions ont notamment porté sur les conclusions des travaux conduits à Dakar depuis le 19 août 2026.

Les échanges ont également permis d’aborder la poursuite de la coopération entre le Sénégal et le Fonds monétaire international.