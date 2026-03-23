Guédiawaye : Une étudiante accusée d’avoir ébouillanté son oncle

Le quartier Rada Way, dans la commune de Wakhinane-Nimzatt (Guédiawaye), est secoué par une affaire familiale qui a pris une tournure dramatique. Selon L’Observateur, une jeune étudiante de 21 ans, R. Tall, aurait agressé son oncle qu’elle soupçonnait de lui avoir volé son téléphone portable.

Tout a commencé mercredi matin par un différend autour du téléphone disparu. Convaincue que son oncle, P. A. Tall, 35 ans, l’avait subtilisé pour le revendre, la jeune femme l’a roué de coups avant de le conduire ensanglanté au commissariat de Wakhinane-Nimzatt.

Les policiers, pensant d’abord qu’elle venait en aide à une victime, découvrent rapidement qu’elle est en réalité l’auteure de l’agression. Ils exigent que l’oncle soit hospitalisé avant toute procédure, mais l’étudiante refuse, minimisant les faits.

De retour au domicile, la situation s’aggrave. D’après une source proche de l’enquête, R. Tall aurait fait bouillir de l’eau avant de la verser sur le dos et les épaules de son oncle.

Gravement brûlé, celui-ci a finalement été secouru dans la soirée par les policiers et évacué en urgence à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye.

Étudiante en deuxième année de droit, R. Tall a été placée en garde à vue pour coups et blessures volontaires aggravés. Sa présentation devant le procureur devrait déterminer les suites judiciaires de cette affaire, qui choque par sa brutalité et son caractère familial.