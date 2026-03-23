Piratage numérique : la DSC démantèle un réseau IPTV clandestin

Un vaste coup de filet vient d’être réalisé dans le monde du streaming illégal. Selon les révélations du quotidien Libération, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a neutralisé un réseau opérant via la plateforme “Senabonnement.com”, soupçonnée de diffuser frauduleusement des contenus audiovisuels premium.

Tout est parti d’une plainte déposée par Canal+, qui dénonçait la revente illicite de ses programmes à travers des abonnements IPTV pirates. Ces offres permettaient à des utilisateurs d’accéder à des chaînes payantes, films et séries sans souscrire aux services officiels.

Après des investigations techniques, les enquêteurs ont mis la main sur deux principaux acteurs : M.F. Ndiaye, 31 ans, présenté comme entrepreneur et développeur ; et Abdou Ndao, 25 ans, étudiant. Interpellés puis déférés au parquet le 18 mars, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, intrusion frauduleuse dans un système informatique et obtention indue d’avantages.

Ndiaye a reconnu avoir conçu le site, qu’il aurait cédé à son cousin contre 100 000 FCFA. Ndao, lui, a admis en être l’administrateur et exploitant, confirmant la vente d’abonnements IPTV frauduleux.