Guinée : Air Sénégal traduit en justice

Un ressortissant de la Guinée nommé Mohamed Bangoura a trainé Air Sénégal devant la justice de son pays pour escroquerie. Cet administrateur civil avait acheté auprès de la compagnie, pour lui et son épouse, deux billets d’avion Conakry-New York-Conakry via Dakar pour 494 dollars (309 000 F Cfa) l’unité. Il reproche au pavillon sénégalais d’avoir retardé son vol aller et annulé celui du retour, sans l’avoir prévenu à temps.

L’affaire a été appelée mercredi dernier devant le tribunal correctionnel de Kaloum, une commune de Conakry, la capitale de la Guinée, rapporte L’Observateur, qui traite le sujet dans son édition de ce vendredi. L’avocat de la défense a contesté le choix de cette juridiction correctionnelle, considérant le tribunal civil compétent. Le représentant du ministère public a abondé dans le même sens, mais le juge a décidé de poursuivre le procès, pointant une «requête inopportune et tardive».

S’il a assumé un retard et une annulation au préjudice de Mohamed Bangoura, le représentant d’Air Sénégal en Guinée, Mouhamadou Moustapha Mbaye, appelé à la barre, a rejeté l’accusation d’escroquerie.

«Son voyage était prévu pour le 25 juillet de Dakar pour New York, a rappelé ce dernier. Entretemps, sa femme est venue en Guinée. Ils étaient ensemble à Dakar pour New York. Leur vol de la date du 25 a été annulé. Ils ont finalement voyagé le 28 juillet.»

Le vol retour des Bangoura était initialement calé pour le 20 septembre. Malheureusement pour eux, a admis le représentant d’Air Sénégal, «le 19 septembre, la compagnie a annulé la ligne New York-Dakar». Ce dernier a assuré que tous leurs clients touchés par cette mesure ont été informés par mail, y compris «M. Bangoura [qui] avait donné le mail et le numéro de sa femme».

L’administrateur civil contacte alors l’agence de voyage qui lui avait vendu les billets. Celle-ci lui propose deux options : se faire rembourser ou voyager à bord de la Royal Air Maroc. «Il a opté pour le remboursement comme il ne savait plus quand il aller rentrer. Nous lui avons proposé un remboursement partiel, et il était d’accord», a affirmé Mouhamadou Moustapha Mbaye.

Selon le représentant d’Air Sénégal, 591 dollars (un peu plus de 370 000 F Cfa) sont prévus pour le remboursement. Une somme que la compagnie est prête, selon lui, à débourser immédiatement, si le client le souhaite. Mais Bangoura portera plainte contre la compagnie sénégalaise dès son retour, à ses propres frais, en Guinée.

Signalant que cette affaire leur a fait rater, lui et sa femme, leur correspondance pour Memphis à l’aller et que son épouse n’a pu par conséquent reprendre son travail à temps aux États-Unis, le plaignant a réclamé 500 millions de francs guinéens (un peu plus de 36 millions F Cfa) en guise de réparation des préjudices supposés.

«Il y a eu de l’escroquerie», a tonné le plaignant, qui jure qu’Air Sénégal ne l’a pas informé du retard de son vol Dakar-New York ni de l’annulation de la ligne elle-même qu’il déclare avoir appris par son agence de voyage.

L’avocat de la défense a demandé au tribunal de débouter la partie civile, rapporte L’Observateur. En plus, poursuit le journal, il a réclamé le même montant que le plaignant (un peu plus de 36 millions F Cfa) «du fait du préjudice moral qu’Air Sénégal a subi dans cette affaire par sa médiatisation».

Le tribunal rend son verdict le 27 novembre.

