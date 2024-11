Sandiara : Un redoutable gang de voleurs de motos démantelé

Une bande de malfaiteurs a été arrêtée et déférée au parquet le mercredi 20 novembre 2024. Après plus de 2 ans, de préjudice causé à leur victime, I. Camara, chef de gang, et ses compagnons vont enfin répondre de leurs actes. En effet, ils disposaient, à Sandiara, dans le garage mécanique de leur chef du matériel pour transformer les pièces et de modification des numéros de série des motos volées.

Selon L’Observateur, le gang de voleurs avait fini de mettre la main sur la quasi-totalité des motos Jakarta de toutes les villes qu’ils ont sillonnées. De Keur Ayib (région de Kaolack) à Mbour, en passant par Nioro, Fatick et Sandiara, I. Camara, mécanicien, chef de garage, par ailleurs cerveau de cette redoutable bande de malfaiteurs, et ses éléments A. Diakité, M. Ndiaye et G. Ndiaye ne rate pas leur cible.

Ces derniers, en dépit des plaintes et autres avis de pertes qu’ils déposent auprès des forces de l’ordre de leurs différentes localités respectives, n’ont pas la chance de récupérer leur bien, car après avoir volé les motos, les malfrats les conduisent directement dans le garage de leur chef de gang I. Camara avant que son collègue A. Diakité ne procède à la modification complète des numéros de châssis et au changement de l’emballage.

Après cela, les deux hommes font prendre le soin de trouver de faux Certificats de mise en consommation (Cmc), documents qui vont leur permettre de vendre les motos volées sans problème. Pendant ce temps-là, les deux autres membres du gang à savoir G. Ndiaye et M. Ndiaye, vont chercher à faire grandir leur entreprise illégale en allant dans d’autres villes pour voler des motos.

Cependant, leur entreprise illégale a très tôt été découverte lorsque M. Ndiaye va voler la moto de S. Mbaye à Sandiara. Mais ce dernier, va aussitôt déposer une plainte contre X à la Brigade de gendarmerie de Sandiara. Après toutes les précédentes plaintes déposées, les forces de l’ordre vont à nouveau ouvrir une enquête pour régler ce problème.

Ainsi, surpris par les pandores, en possession d’une moto volée de leur dernière victime, S. Mbaye, I. Camara et son acolyte A. Diakité sont conduits dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Sandiara. Poursuivant leur enquête, G. Ndiaye est appréhendé dans un village voisin où il s’apprêtait nuitamment à dérober une autre moto. Quant à M. Ndiaye, qui avoue plus tard devant les enquêteurs, être l’auteur du vol de la moto de S. Mbaye, il est ainsi arrêté à Keur Ayib par les forces de l’ordre de la Brigade de gendarmerie locale, rapporte le journal du Groupe Futurs Médias.

Face aux enquêteurs, les malfaiteurs reconnaissent tous les faits qui leur sont reprochés. Avant d’expliquer en détails leur stratégie par laquelle ils sont parvenus, depuis plus de 2 ans, à mettre la main sur ces nombreuses motos dont ils disent ignorer le nombre exact. Au terme de leur durée légale de garde à vue, les quatre hommes ont été déférés mercredi, au parquet de Mbour où un mandat de dépôt leur a été décerné.