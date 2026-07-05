Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur l’école publique

Le député Guy Marius Sagna a adressé quatre questions écrites à l’exécutif sénégalais concernant la situation des écoles élémentaires publiques. Ses interpellations portent sur le financement des établissements, la persistance de frais d’inscription pourtant supprimés, les retards dans le versement des appuis financiers et l’état préoccupant des infrastructures scolaires, notamment à Ziguinchor.

Dans sa première question, le parlementaire rapporte que plusieurs écoles n’ont jamais reçu les appuis financiers annoncés par le ministère de l’Éducation nationale, ou attendent toujours leur versement. Il demande des précisions sur les financements alloués depuis le 27 mars 2023, les montants débloqués, les critères de répartition et les mécanismes de contrôle.

Il s’interroge également sur l’application de l’arrêté n°007430 du 27 mars 2023, qui supprime les frais d’inscription. Selon lui, certaines écoles relevant de l’IEF de Pikine continueraient de réclamer entre 2 500 et 5 000 FCFA aux parents. Le député demande au ministre s’il est informé de ces pratiques et quelles mesures sont prévues pour faire respecter la réglementation.

Guy Marius Sagna rappelle par ailleurs que le ministre avait assuré que les crédits de fonctionnement seraient transférés aux écoles avant fin avril 2026. Or, au 18 mai, plusieurs établissements n’avaient toujours pas reçu ces fonds. Il exige des explications sur ce retard et une date précise pour leur versement.

Il attire l’attention sur la dégradation des infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor, appelant le gouvernement à agir face à une situation qu’il juge alarmante.