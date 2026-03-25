Homosexualité : Le Collectif Noo Lank salue le durcissement de la loi

Le Collectif citoyen Noo Lank a réagi, ce mardi, à l’initiative du gouvernement visant à modifier l’article 319 du Code pénal. Cette réforme prévoit un durcissement des peines et une clarification des infractions liées aux « actes contre nature ».

Dans son communiqué, le mouvement estime que cette décision intervient dans un contexte marqué par des « atteintes aux bonnes mœurs », évoquant notamment certaines pratiques homosexuelles exposées publiquement et des scandales liés à la transmission volontaire du VIH. Pour Noo Lank, il s’agit d’une réponse attendue aux préoccupations exprimées par une partie de la société.

Le collectif rappelle qu’il milite depuis plusieurs années, aux côtés d’autres organisations citoyennes, pour une action des pouvoirs publics en faveur de la préservation des valeurs sociales, culturelles et religieuses. Il se félicite ainsi de ce qu’il considère comme « un pas important vers la restauration et la protection des valeurs cardinales ».

Enfin, Noo Lank appelle les autorités à poursuivre leurs efforts afin de renforcer la protection des bonnes mœurs et de préserver les repères sociaux qui fondent la cohésion nationale.