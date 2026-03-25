Nouakchott : Oumar Ba élu président de CGLU Afrique à 

L’Assemblée générale de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), tenue du 23 au 25 mars 2026 à Nouakchott, a consacré l’élection du Sénégalais Oumar Ba à la présidence de l’organisation panafricaine.

Maire de la commune de Ndiop (département de Fatick) et président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS), Oumar Ba succède à Fatima Abdel Malick, présidente de la région de Nouakchott, élue en 2022 lors de la 9ᵉ Assemblée générale de Kisumu (Kenya). La dirigeante sortante n’ayant pas souhaité briguer un second mandat, le Sénégalais, seul candidat en lice, a été élu à l’unanimité des délégués représentant les cinq zones continentales : Afrique du Nord, de l’Est, de l’Ouest, du Centre et australe.

Cette élection confirme le rôle croissant du Sénégal dans la gouvernance locale africaine. Déjà en août 2023, Oumar Ba avait été porté à la tête du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UMOA à Abidjan. Son parcours illustre un engagement constant en faveur de la décentralisation et du renforcement des collectivités territoriales. Le Sénégal avait déjà marqué l’histoire de CGLU Afrique avec l’élection de Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar, en 2012 puis sa reconduction en 2015 à Johannesburg.

La délégation sénégalaise, composée notamment de plusieurs maires et parlementaires, ainsi que du maire de Dakar Cheikh Guèye, a accompagné Oumar Ba lors de cette élection. Celle-ci intervient dans un contexte particulier, au lendemain du décès de Ale Lo, ancien président de l’Association nationale des Conseils ruraux du Sénégal, à qui cette victoire a été dédiée.

Avec cette nouvelle responsabilité, Oumar Ba devient l’un des principaux porte-voix des collectivités africaines, chargé de défendre la coopération décentralisée et de promouvoir une gouvernance locale inclusive sur le continent.