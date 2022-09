Humilié par les faucons et piétiné par l’APR…Amadou Ba de zéro à Héros

Après son limogeage le 1er novembre 2020, l’ancien ministre des Finances puis des Affaires étrangères, Amadou Ba, a été humilié par les faucons et leurs mercenaires. Il ne se passait pas un seul jour sans que des jeunes scribes du parti, instrumentalisés par les faucons, attaquent Amadou Ba. Aujourd’hui, le banni d’hier est devenu le Chef du gouvernement. Et le faucon en chef a quitté le cercle présidentiel pour devenir un simple « Envoyé spécial ». Après une traversée du désert ponctuée de fidélité et de loyauté au Président Macky Sall, Amadou Ba est devenu ce héros qui pourra « vendre » les réalisations du Chef de l’Etat.

Tout n’a pas été facile par Amadou Ba qui avait connu une descente aux enfers à un certain moment, après son limogeage. Amadou Ba, c’était ce puissant ministre de l’Economie et des Finances qui avait conduit avec un très grand succès les négociations de l’Etat avec les principaux bailleurs de fonds pour parvenir au fameux programme du Plan Sénégal émergent (PSE). L’on se souvient également de sa forte implication lors des élections législatives de 2017 et qui avait permis à Benno Bokk Yaakaar de gagner haut la main à Dakar. Les succès qu’obtenait Amadou Ba avaient cependant rendu jaloux de nombreuses personnes dont les faucons du Palais qui ont commencé à lui mettre des bâtons dans les roues.

Inexplicablement, après le remaniement ministériel qui ont suivi les élections législatives de 2017, Amadou Ba a quitté son poste de ministre de l’Economie et des Finances pour celui des Affaires étrangères. Amadou Ba avait quitté le ministère de l’Economie et des Finances où il se sentait plus à l’aise parce que c’est son domaine, pour celui des Affaires étrangères où il était à l’étroit. C’était le premier coup réussi par les faucons du Palais, dans leur entreprise qui était de le réduire à néant.

La seconde entreprise réussie par les faucons, c’était quand ils avaient armé Mame Mbaye Niang, Bara Ndiaye, l’ancien petit maire de Méouane et compagnie pour qu’ils s’en prennent à travers des sorties à Amadou Ba. Amadou Ba allait effectivement être sorti du gouvernement, lors du remaniement survenu le 1er novembre 2020. Ce qui avait mis bouche-bée nombre d’observateurs. Puis, le Chef de l’Etat, Macky Sall s’est rendu compte de son erreur de s’être séparé d’Amadou Ba, en l’appelant souvent pour lui confier certaines missions. C’est dans ce cadre, qu’il l’avait même nommé Coordonnateur national de Benno Bokk Yaakaar.

Numéro 2 sur la liste nationale des titulaires de Benno Bokk Yaakaar derrière Aminata Touré lors des dernières élections législatives, Amadou Ba qui s’est illustré à travers son engagement durant la campagne, revient cette fois par la grande porte. Sa loyauté au Chef de l’Etat Macky Sall, sa compétence et son engagement ont pesé dans la balance pour qu’il soit nommé Premier ministre.

Amadou Ba prend ainsi de belle manière sa revanche sur les faucons du Palais. Non seulement, il est Premier ministre, mais le faucon en chef est aujourd’hui réduit à sa plus simple expression, se faisant limoger de son poste de puissant ministre d’Etat, Directeur de cabinet du Président de la République, pour n’être qu’un « Envoyé spécial » du Chef de l’Etat. Il est mis pour le moment hors d’état de nuire. Et Amadou Ba peut en toute tranquillité dérouler le programme pour lequel, il a été nommé Premier ministre. C’est-à dire parachever d’ici 2024, l’immense programme du Président de la République Macky Sall.

Amadou Ba a la compétence pour y parvenir. En plus, il bénéficie de la sympathie de l’opinion publique qui lui accorde sa confiance. Dans une enquête de proximité, les populations a miq en exergue la compétence et la discrétion du haut fonctionnaire d’état mais aussi la loyauté et la fidélité de l’homme politique…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn