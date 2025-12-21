IA : le Sénégal leader régional mais en retrait au classement mondial

Le Sénégal se distingue en Afrique de l’Ouest dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), mais peine encore à s’imposer à l’échelle mondiale. C’est le constat dressé par le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC), qui appelle les autorités à accélérer la mise en œuvre du New Deal Technologique.

Dans un communiqué rendu public, le RESTIC invite le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique à procéder à une opérationnalisation rapide et effective des projets et programmes stratégiques, au regard du positionnement du Sénégal dans le Global AI Index (GAII).

Publié sous l’intitulé The Global AI Index, ce classement évalue 93 pays selon leur niveau d’investissement, d’innovation et de déploiement de l’intelligence artificielle. L’indice repose sur 108 indicateurs, couvrant la période 2020-2025, issus de 23 sources de données incluant des rapports gouvernementaux, des bases de données publiques, des organisations internationales, des think tanks et des entreprises privées.

Parmi les indicateurs clés figurent notamment la puissance de calcul, les capacités en semi-conducteurs, le nombre de start-up spécialisées en IA, l’intégration de l’IA dans le secteur public, la digitalisation, le capital humain (notamment les développeurs en IA), les datacenters, la recherche et développement, la gouvernance institutionnelle, l’innovation et les brevets liés à l’IA.

Sur le continent africain, l’Égypte domine le classement en occupant le 47ᵉ rang mondial avec un score global de 13 points. Elle est suivie par l’Afrique du Sud (54ᵉ), le Ghana (61ᵉ), l’Algérie (65ᵉ), le Maroc (68ᵉ), le Nigeria (69ᵉ), l’île Maurice (70ᵉ) et le Kenya (74ᵉ). Le Sénégal se positionne à la 75ᵉ place mondiale, tandis que la Côte d’Ivoire (84ᵉ) complète le top 10 africain.

À l’échelle internationale, les États-Unis dominent largement le classement avec un score de 100 points, devant la Chine, Singapour, le Royaume-Uni et la Corée du Sud.

Pour le RESTIC, malgré son statut de leader au sein de l’UEMOA, le Sénégal doit impérativement accélérer les chantiers structurants et surtout réviser, voire réformer, le cadre institutionnel de l’intelligence artificielle afin de rivaliser avec des pays comme l’Égypte, le Maroc ou le Kenya. L’organisation souligne toutefois que le pays dispose d’un fort potentiel, porté par un capital humain de qualité.

Dans cette perspective, le RESTIC exhorte le Président de la République à faire du numérique et de l’intelligence artificielle un axe central du prochain Conseil présidentiel pour l’investissement et l’environnement des affaires, à travers des investissements massifs et stratégiques.