Keur Mbaye Fall : Un homme accusé d’avoir abattu sa femme

Un drame conjugal s’est produit dans la nuit du samedi 20 décembre à Keur Mbaye Fall. Selon des informations relayées, une femme répondant au nom de B. Guèye, résidente à Yeumbeul Nord, dans le quartier Darou Rahmane 3, a été mortellement atteinte par balle au domicile de son époux.

D’après les premiers éléments recueillis, la victime aurait été tuée par son mari à l’issue d’un différend dont les circonstances exactes restent encore à élucider. Alertées, les forces de sécurité se sont rapidement rendues sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.

Le corps de la défunte a été transféré à la morgue de l’hôpital de Thiaroye en attendant les résultats des examens médico-légaux. Le présumé auteur des faits a été interpellé puis placé en garde à vue à la Brigade de gendarmerie territoriale de la Zone Franche Industrielle.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes et les responsabilités dans cette affaire.