Affaire Aziz Dabala : Les précisions de l’avocat de Tarba Mbaye

Hier vendredi, Tarba Mbaye a été interpellé, placé en garde à vue puis libéré sous convocation. Ce, dans l’affaire du meurtre de Aziz Dabala. Selon Me Alioune Badara Fall, le chanteur a été interpellé parce que «le présumé meurtrier, qui avait été interpellé depuis un an, entendu au fond, a soutenu que Tarba Mbaye serait l’auteur de ce crime. Or, Monsieur Tarba Mbaye, entendu par les éléments de la Dic, soutient le contraire».

Face aux limiers, le chanteur a précisé qu’il ne connaît pas son accusateur : «Il dit même ne pas connaître le Sieur Diaw, qui est le présumé meurtrier et il n’a aucune relation particulière avec la dame Nabou Lèye. Ce sont simplement des allégations et des accusations fallacieuses que Monsieur Tarba Mbaye a battues en brèche», précise Me Fall sur les ondes de la Rfm.

La robe noire indique que la réquisition a été infructueuse parce que Tarba Mbaye n’était même pas sur les lieux le jour du crime. «Il a été interpellé, entendu tout au long de la journée et il a été placé en garde à vue. Finalement même la garde à vue a été levée. Il a été reconvoqué pour lundi prochain afin d’être présenté au juge en charge du premier cabinet d’instruction», dit-il.

Source : Seneweb