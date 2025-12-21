Niary Tally : Un garçon meurt calciné dans un incendie

Niary Tally a été le théâtre d’un drame effroyable. Un garçon âgé d’environ huit ans, nommé Papa Lobotte, a péri dans un incendie, renseigne Seneweb.

Le commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar a été alerté du sinistre survenu dans son secteur. Dépêchés rapidement sur les lieux, les policiers ont constaté que le feu avait déjà été maîtrisé par les sapeurs-pompiers.

Malheureusement, le corps sans vie d’un enfant a été retrouvé sous les décombres.Selon des sources de Seneweb proches du dossier, la victime a été découverte complètement calcinée.

Bien que l’origine exacte de l’incendie reste encore inconnue, les premières constatations suggèrent que le feu se serait déclenché dans un couloir de la maison où se trouvait un canapé.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de ce drame qui a endeuillé le quartier de Niary Tally depuis vendredi dernier.