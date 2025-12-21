Diamaguène : Un homme tué pour une dette de 200 F CFA

Week-end tragique à Diamaguène où les habitants du quartier Hamdallay 1 ont passé la nuit dans la tristesse et la consternation.

Pour une affaire de dette portant sur une somme dérisoire de 200 francs CFA, l’apprenti-carreleur M. Fall alias M. Sylla, âgé d’environ 16 ans, a asséné un coup de couteau fatal à Pape Ndiaga Sall, âgé d’environ 17 à 18 ans. Ce dernier n’a pas survécu.

Après le drame survenu dans la nuit du samedi, le suspect s’était éclipsé dans la nature. C’est vers 21 heures que le commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a été alerté des faits.

Après constat effectué par la police, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital pour autopsie.

Les intenses investigations menées par les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat ont permis d’interpeller le fugitif ce dimanche matin, grâce à la collaboration de sa famille.

Interrogé sommairement par les enquêteurs, M. Fall alias M. Sylla a reconnu être l’auteur du coup mortel. Le crime serait lié à une affaire de dette portant sur une somme de 200 francs CFA.

« J’ai demandé à Pape Ndiaga Sall de payer mon argent. Mais il m’a insulté et je l’ai menacé de le tuer. Je lui ai demandé de m’attendre sur place. Je suis allé chercher un couteau », a déclaré le présumé meurtrier lors de son interrogatoire, selon des sources de Seneweb.

Ne prenant pas les menaces au sérieux, Pape Ndiaga Sall n’a pas bougé d’un iota. Quelques instants plus tard, l’apprenti-carreleur incriminé est revenu sur place avec un couteau avec lequel il a planté un coup mortel à son adversaire au niveau du dos.

Le présumé meurtrier a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao. Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye a été informé des faits. L’enquête se poursuit.

Source : Seneweb