Tournée économique en Casamance : Comment voudrons-nous une rupture par rapport à ce qui se faisait et vouloir railler le Président de la République sur l’absence de bain de foule ?

Manque de logique ou de constance idéologique ? Les deux auraient animé certaines personnes qui tentent de se moquer de l’absence de mobilisation folklorique au premier jour de la tournée purement économique de Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Si ce n’est pas le cas, qu’est-ce qui expliquerait alors cette raillerie et tentative de tourner en dérision le Chef de l’Etat ? Rien en notre sens si ce n’est de vouloir rompre avec ses convictions d’antan. Mais fort heureusement le Chef de l’Etat, lui, est resté campé sur ces convictions en dissociant tournée économique et politique pour prouver une fois encore qu’il est dans une logique de rupture par rapport à ce qui se faisait autrefois avec ses prédécesseurs.

Aucun Président de la République au monde n’est dans l’incapacité de s’offrir un bain de foule

Tout Président de la République a des leviers étatiques, financiers et politiques pour s’offrir un bain de foule s’il le souhaite bien sûr. Le Président Bassirou Diomaye Faye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, pouvait lui aussi s’offrir une mobilisation citoyenne exceptionnelle à son arrivée en Casamance si toutefois il le souhaitait et voulait être dans des tractations politico-politiciennes. Il a l’Etat, il a les moyens financiers et il a des hommes et des femmes qui pouvaient l’y aider.

Mais, il n’est pas dans cette posture. Il est dans sa logique de travailler à matérialiser avec son gouvernement la vision Sénégal2050 pour laquelle il a été élu par nos compatriotes. Aidons les à rendre possible cela pour que la population puisse sentir les bonnes actions de son régime comme elle le sent actuellement avec la baisse des prix du gaz, du carburant, du riz et bientôt de l’électricité et autres. Son sacre à la CEDEAO prouve à suffisance que Son Excellence Monsieur le Président de la République a les épaules larges pour repositionner positivement notre cher pays partout où besoin sera.

Bassirou DIENG,

Président du Mouvement Sunu Sénégal Si Kaname et Membre de Diomaye Président