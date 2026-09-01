Iliman Ndiaye à Manchester City

Après deux saisons en Premier League depuis son passage par l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye avait progressivement consolidé sa réputation sous les couleurs d’Everton. Avec les Toffees, l’attaquant sénégalais occupait une place importante dans le dispositif offensif du club, sans toutefois évoluer dans un environnement habitué à jouer les premiers rôles sur la scène européenne.

Son transfert à Manchester City bouleverse cette perspective. À l’Etihad Stadium, Ndiaye rejoint une équipe appelée à disputer les premières places en Angleterre comme en Ligue des champions. Une nouvelle dimension pour le joueur, qui devra désormais composer avec des exigences et une concurrence d’un tout autre niveau.

Le transfert vers Manchester City intervient après un dossier qui n’a pas été simple pour le club mancunien. Celui-ci explorait également la piste menant à Cody Gakpo, avant que Liverpool ne ferme la porte à cette possibilité. Courtisé également par Tottenham, Iliman Ndiaye a finalement choisi le projet de Manchester City. Une décision qui traduit la volonté du Sénégalais de viser plus haut plutôt que de se contenter d’un simple changement de club.

Manchester City a officialisé la signature d’un contrat de cinq ans, en mettant notamment en avant l’expérience acquise par le joueur au cours de ses deux dernières saisons en Premier League.

L’arrivée d’Iliman Ndiaye intervient également dans un contexte particulier pour Manchester City. Il s’agit du premier mercato estival du club sans Pep Guardiola sur le banc, désormais dirigé par Enzo Maresca.

Le Sénégalais intègre ainsi un projet en pleine reconstruction, marqué par plusieurs investissements importants, notamment sur Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson et Enzo Fernandez. Dans ce nouvel environnement, Ndiaye aura l’occasion d’évoluer aux côtés de joueurs comme Rayan Cherki et, surtout, Erling Haaland. Une perspective qui illustre le changement de dimension auquel il est désormais confronté.