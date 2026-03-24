Ils détournent 255 millions FCFA et perdent tout sur 1Xbet

Deux ressortissants indiens, K. Chawla (22 ans) et S. Sonjuani (30 ans), ont été arrêtés la semaine dernière par la Division des investigations criminelles (DIC) et placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour abus de confiance au préjudice de leur employeur, la société Ashock Tex, spécialisée dans la vente en gros de tissus.

Selon Libération, qui donne l’information, leur stratagème reposait sur une complicité interne parfaitement organisée. Chawla, agent commercial, livrait les marchandises aux clients mais encaissait les paiements pour son compte. Sonjuani, responsable de l’entrepôt, facilitait la sortie des tissus et couvrait ces opérations frauduleuses. Alors que le préjudice initialement identifié s’élevait à 180 millions de francs CFA, les vérifications complémentaires ont révélé un total de 255 millions de francs CFA détournés, estime le journal.

La même source souligne que l’interpellation de l’un des mis en cause a été marquée par un épisode dramatique : l’agent commercial a tenté de se suicider en ingérant du détergent pour échapper à la justice. Pris en charge à l’hôpital sous surveillance policière, il a finalement recouvré la santé et avoué les faits.

Devant les enquêteurs, complète le quotidien d’information, il a présenté ses excuses à son employeur, tout en expliquant que l’intégralité des fonds détournés aurait été perdue dans des paris sur la plateforme de jeux en ligne 1Xbet.