ADEPME et Jeuf Zone s’allient pour accompagner 500 jeunes entrepreneurs

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) et Jeuf Zone ont officialisé ce lundi la signature d’une convention de partenariat visant à soutenir 500 jeunes entrepreneurs sénégalais. La cérémonie, présidée par Alpha Thiam, Directeur général de l’ADEPME, s’est tenue dans les locaux de Jeuf Zone, en présence de son Président Directeur Général, Thione Niang.

Dans son allocution, M. Thiam a salué l’engagement de Jeuf Zone en faveur de la jeunesse et de l’entrepreneuriat, soulignant que ce partenariat traduit une ambition partagée : « accompagner 500 jeunes, 500 destins, 500 rêves, mais aussi 500 opportunités de prouver que le talent existe ici, que la valeur se crée ici, que l’avenir se construit ici ».

La convention vise à répondre aux défis structurels auxquels font face les petites et moyennes entreprises : déficit de compétences techniques et managériales, difficultés de formalisation, accès limité aux marchés et aux financements.

L’ADEPME mobilisera son expertise à travers une assistance technique, des outils méthodologiques et un dispositif de suivi-évaluation. Jeuf Zone, de son côté, assurera la mobilisation des bénéficiaires, la formation et l’accompagnement de proximité.

Alpha Thiam a rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui ambitionne de bâtir une économie souveraine et inclusive portée par un secteur privé fort. Il a également mis en avant le plan « Impact PME » de l’ADEPME, destiné à renforcer la structuration et la compétitivité des entreprises.

Rendant hommage au parcours de Thione Niang, M. Thiam a salué son engagement pour l’Afrique et sa capacité à inspirer une nouvelle génération de leaders. « En unissant nos forces, nous posons les bases d’un modèle intégré d’accompagnement entrepreneurial, capable de transformer durablement des initiatives individuelles en entreprises viables », a-t-il affirmé.

Les 500 bénéficiaires de ce programme constitueront un noyau d’entrepreneurs mieux préparés, plus résilients et capables de créer de la valeur et de l’emploi. « Amal Ndieurigne PME YI, Nguir Amal Ndierigne askane Wi », a conclu Alpha Thiam, réaffirmant l’engagement total de l’ADEPME à faire de ce partenariat un succès.