Le droit douanier à l’assaut de l’économie numérique : l’aval du dédouanement des services en gestation (Par Docteur Ndiaga Soumaré)

La jurisprudence du numérique illustre la tension entre la portée du moratoire de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) sur l’imposition de droits de douane sur les transmissions électroniques et la souveraineté des Etats en matière de législation.

J’en veux pour preuve, la décision rendue en France, dans l’affaire Yahoo qui, au-delà des controverses qu’elle a suscitées autour notamment de son application aux USA, est aussi, assez symptomatique du trouble juridique devant lequel se trouvent les Etats face à la diffusion sur leur territoire de contenus illicites depuis d’autres Etats .

Dans un contexte de conflits commerciaux autour des droits de douane applicables aux entreprises technologiques Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft (GAFAM), l’application de la fiscalité aux actifs numériques annonce une jurisprudence douanière adaptée au monde virtuel.

Par prémonition, les infractions numériques transfrontalières viseront les faits d’importation ou d’exportation de services sans déclaration, de contrebande de services, de cybercriminalité et de cybercontrefaçon transfrontalières en plus de ceux portant déjà sur les violations de la réglementation des changes et les atteintes au système automatisé de traitement des données douanières.

Aux fins de leur répression et sans pour autant mettre en place un régime de surveillance électronique de type orwellien , il urge d’instituer un personnel de douane judiciaire qui, à l’instar du personnel de police judiciaire pourra accéder aux données de connexions informatiques pour poursuivre leurs investigations.

Ceci, d’autant plus que pour la défense de la sécurité nationale, un brevet de constitutionnalité a été décerné à la police judiciaire relativement à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication .

A la lumière des enjeux, l’intervention de la douane, en tant que police des frontières, se justifie donc par la nécessité de collaboration avec les autorités judiciaires et les exigences de lutte contre la fraude numérique.

Le recours à l’intelligence artificielle et à la blockchain aidant, cette intervention disruptive voire prédictive a pour effet d’introduire de nouveaux critères dans le contentieux douanier, autant dans les techniques de rechercher et de poursuivre l’infraction numérique, dans les modalités d’établir les compétences et attributions, que dans la manière de déterminer les responsabilités et sanctions.

Les premières problématiques juridiques apparaitront quand il s’agira de déterminer les compétences et attributions.

D’une part, Il faudra bien s’assurer de la qualité pour agir, de l’agent des douanes habilité, à poursuivre ce type d’infraction.

D’autre part, la question de la détermination du tribunal compétent se posera avec acuité puisque l’économie numérique ne connait pas de frontières géographiques contrairement à la compétence juridictionnelle qui incorpore une notion de territorialité.

Déjà, relativement à une affaire liée à une saisie de drogue réalisée dans les eaux internationales de la zone économique exclusive, le tribunal de grande instance de Dakar s’est déclaré incompétent .

Qu’adviendra-t-il, alors, pour des affaires contentieuses relevées dans les plateformes et autres paradis numériques où les souverainetés s’entrechoquent dans les nuages (cloud computing) ?

Par ailleurs, le contentieux douanier des services fait apparaitre une autre problématique liée au conflit de qualification surtout quand l’infraction est incriminée aussi bien par le droit commun que par le droit douanier.

A titre d’exemple, le nouveau Règlement numéro 06/2024/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres prévoit l’obligation de rapatriement des recettes issues des exportations de biens et de services, dans le même temps, le Code des douanes prévoit la compétence du receveur poursuivant des douanes à poursuivre l’infraction de change .

S’agissant de la détermination des responsabilités douanières, elles pourront être engagées contre les importateurs ou exportateurs de services s’ils ont eu, effectivement, connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles n’ont pas pu agir, promptement, pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Par le jeu du mécanisme de la responsabilité en cascade empruntée au droit de la presse, les fournisseurs d’accès à Internet, les diffuseurs, les hébergeurs, les intéressés à la fraude qui auront participé, sciemment, aux infractions numériques seront poursuivis directement comme auteurs principaux, auteurs subsidiaires ou complices .

Comme d’usage dans le monde numérique, les décisions rendues par le juge seront, alors scrutées à la loupe sur les réseaux et, l’autorité de la chose jugée éprouvée par la reconnaissance mutuelle voire par la menace de destruction des données informatiques gelées à l’étranger.

A l’assaut de l’économie numérique, le contentieux douanier subit des revers notables relativisant son autonomie, dans le même temps, « le juge voit son office, se remodeler et ses outils de travail se renouveler considérablement par des mutations et des métamorphoses ».

Jusque-là, marqué par la combinaison du tryptique ’’infractions matérielles-interdiction de se prévaloir de sa bonne-foi-force probante des procès-verbaux, faisant des personnes poursuivies des coupables tout désignés, dont le sort se résume à l’alternative entre la prison et le paiement d’une transaction qui prend souvent les allures d’un chantage , le droit douanier est contraint de se judiciariser pour assurer, efficacement, la surveillance de l’économie numérique.

Au préalable, l’action douanière de répression de la fraude numérique implique la résolution de questions liées au droit international. Lex électronica et cyber juridictions ayant tendance à se substituer aux lois et juridictions étatiques.

C’est encore là, un autre « verrou de Bercy ou de l’Avenue Carde » qui risque de céder.

Docteur Ndiaga SOUMARE,

Inspecteur principal des Douanes de Classe exceptionnelle