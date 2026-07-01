Inondations en Côte d’Ivoire : 59 personnes sont décédées depuis le début de la saison des pluies

La saison des pluies est particulièrement intense cette année en Côte d’Ivoire, notamment sur la capitale économique Abidjan. Les inondations et éboulements liés aux pluies diluviennes ont causé la mort de cinquante-neuf personnes, selon l’AFP.

Un bilan particulièrement élevé , a déploré le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, mercredi 1er juillet 2026. Le ministre, qui fait le lien entre ces précipitations torrentielles et le dérèglement climatique , rappelle que ce n’est que le début de la saison des pluies . Elle devrait durer jusqu’à la fin du mois de juillet.

Les personnes précaires sont les plus touchées par ces catastrophes, notamment à Abidjan, où de nombreuses habitations fragiles sont construites dans des zones inondables.

Affirmant restaurer l’ordre urbain , le gouvernement y mène des opérations de démolition et d’expulsion depuis plusieurs années. Amadou Coulibaly a demandé aux populations de partir de ces sites étant identifiés comme à risque .

Ces opérations sont toutefois fortement critiquées par des ONG comme Amnesty International, qui dénonce des violations importantes des droits humains de dizaines de milliers de personnes .

D’autres pays d’Afrique ont également été touchés par les fortes pluies ces dernières semaines. Douze personnes sont décédées au Ghana, toujours selon les chiffres de l’AFP.