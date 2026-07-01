L’URD s’oppose à une révision constitutionnelle « taillée sur mesure »

Réunie en session de sa Direction politique exécutive (DPE) le lundi 29 juin 2026 à son siège de Bopp, l’Union pour le renouveau démocratique (URD) a dressé un tableau de la situation politique et sociale du Sénégal. À l’issue de cette rencontre présidée par son secrétaire général, le professeur Diegane Sène, le parti a exprimé son opposition à toute révision constitutionnelle qu’il juge orientée, tout en appelant le président de la République à concentrer son action sur les urgences économiques et sociales.

Dans son intervention, le professeur Diegane Sène a adressé un message au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, estimant qu’un chef de l’État « sans base politique solide gouverne avec la légitimité et la légalité des institutions de la République, mais rarement avec la force d’un ancrage populaire organisé ». Selon lui, l’absence d’un parti structuré, de militants mobilisés et de relais sur le terrain fragilise les réformes et complique la gestion des crises.

Les héritiers politiques de Djibo Leyti Ka invitent ainsi le chef de l’État à mettre rapidement en place « un parti fort soutenu par une large coalition », qu’ils considèrent comme un levier essentiel pour assurer la stabilité politique et porter durablement les transformations du pays.

L’URD a ensuite exprimé sa « profonde préoccupation » face aux initiatives de révision de la Constitution portées, selon elle, par les députés proches d’Ousmane Sonko. Le parti considère que la Loi fondamentale constitue « la boussole de la République et le rempart contre toute forme d’arbitraire, fût-il parlementaire ».

Estimant que toute modification de la Constitution doit relever directement de la souveraineté populaire, l’URD rejette une révision « taillée sur mesure » et plaide pour l’organisation d’un référendum afin de permettre au peuple de se prononcer sur cette question.

Dans le même temps, le parti lance un appel à l’ensemble des forces vives de la Nation pour défendre la République et les institutions, aux côtés du président de la République, qu’il rappelle être le garant de la Constitution.

Au-delà du débat institutionnel, l’URD estime que les véritables priorités du pays se situent ailleurs. Le parti cite notamment les défis liés à l’hivernage, la cherté du coût de la vie, l’accès au logement, les difficultés du monde rural, la commercialisation et la transformation des produits agricoles, l’amélioration de l’accès aux soins, la création d’emplois pour les jeunes, le paiement régulier des bourses des étudiants, le rétablissement des bourses familiales, le respect des engagements du Pacte social conclu avec les organisations syndicales ainsi que la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Pour l’URD, « l’urgence nationale commande d’apporter des réponses concrètes, immédiates et durables » à ces préoccupations qui affectent directement les conditions de vie des Sénégalais.

Le parti appelle ainsi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à recentrer le débat public sur les attentes des populations, à honorer les engagements pris envers les partenaires sociaux et à faire des questions sociales, économiques et sécuritaires la priorité absolue de son mandat.

L’Union pour le renouveau démocratique réaffirme son attachement au respect de la Constitution, au dialogue républicain et à la volonté souveraine du peuple. Elle appelle également à préserver et à consolider les acquis démocratiques, politiques et sociaux obtenus au prix des sacrifices consentis par plusieurs générations de Sénégalais.