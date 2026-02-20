Ivre…il escalade le mur d’une maison pour voler un téléphone

Âgé de 23 ans, A. Nguet a comparu, aujourd’hui, devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour tentative de vol. Il lui est reproché de s’être introduit dans le domicile de la dame D. Sadio dans l’intention de dérober son téléphone portable.

Selon la partie civile, elle avait remarqué le prévenu qui effectuait des va-et-vient suspects devant son domicile. Peu après, il a escaladé le mur de la maison avant de pénétrer dans la cour. Toujours d’après ses déclarations, le jeune homme avait débranché le téléphone, alors en charge, et tenté de s’en emparer.

À la barre, A. Nguet a contesté les faits. Il a soutenu qu’il s’était introduit dans la maison uniquement pour demander de l’eau. «Je n’ai pas escaladé le mur, je suis passé par la porte. La dame a crié au voleur», a-t-il déclaré.

Estimant les faits constants, le procureur de la République a requis deux ans de prison ferme.

Après délibéré, le tribunal a reconnu le prévenu coupable de tentative de vol et l’a condamné à trois mois de prison ferme, rapporte Seneweb.