Babacar Ba dénonce le renvoi du procès d’Abdou Nguer

Le renvoi du procès d’Abdou Nguér au 20 mars 2026 fait réagir. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, dénonce une violation des règles de procédure en matière de flagrant délit.

Selon lui, l’article 385 du Code de procédure pénale sénégalais est clair : lorsqu’une affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal doit la renvoyer à l’une des plus prochaines audiences et, si nécessaire, accorder une liberté provisoire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Or, dans ce dossier, le président du tribunal a fixé une audience à plus d’un mois, sans octroyer de liberté provisoire. Pour Babacar Ba, cette décision revient à « infliger une véritable peine privative de liberté avant jugement », ce qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux du prévenu.

« Le droit, c’est d’abord la forme avant le fond. Le respect des règles procédurales conditionne la légitimité de toute décision judiciaire », insiste-t-il.