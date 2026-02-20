Traite des personnes : la DNLT démantèle un réseau d’exploitation sexuelle à Kédougou

L’antenne régionale de Division Nationale de Lutte contre le Trafic de migrants et pratiques assimilées basée à Kédougou a procédé, le 18 février 2026, au démantèlement d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. L’opération s’est soldée par l’interpellation de la principale suspecte et la prise en charge d’une victime étrangère.

L’enquête a débuté après la réception d’informations signalant la présence d’une victime présumée dans un établissement nocturne du village de Bantaco. Une descente a été effectuée dans l’établissement « ROUGEO BAR », où les agents ont interpellé la suspecte dans une chambre occupée avec la victime, une jeune ressortissante de Nigeria récemment arrivée sur le territoire sénégalais.

Les investigations ont mis en lumière un mécanisme d’exploitation structuré autour d’une dette imposée à la victime. Selon les éléments recueillis, la suspecte aurait organisé son acheminement depuis le Nigeria, en transitant par le Bénin, avec l’appui d’un réseau transnational de complices.

La victime s’était vu imposer une dette de convoyage d’un million de francs CFA, qu’elle devait rembourser en reversant l’intégralité de ses revenus quotidiens à sa proxénète. La suspecte assurait également la formation de la jeune femme aux modalités tarifaires et aux prestations imposées.

Trois jours seulement après son arrivée au Sénégal, la victime avait déjà été contrainte d’exercer. Lors de sa première nuit d’exploitation, elle avait généré 17 000 FCFA auprès de quatre clients, somme immédiatement confisquée par la mise en cause, laissant un reliquat de dette estimé à 983 000 FCFA au moment de l’intervention.

La suspecte a été informée de ses droits, notamment celui d’être assistée par un avocat. Elle fait l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, traite de personnes par recrutement et transport à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que complicité de faux.

L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des ramifications locales et internationales du réseau et d’éventuelles autres victimes.