JOJ 2026 : Le président Diomaye reçoit le maire Abass Fall

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience, ce lundi, au bureau du Conseil municipal de la Ville de Dakar, conduit par le maire Abass Fall. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement d’envergure mondiale que le Sénégal s’apprête à accueillir pour la première fois sur le continent africain.

Au cours des échanges, les représentants de la Ville de Dakar ont présenté les enjeux stratégiques liés à l’organisation de cette compétition. Ils ont notamment souligné la nécessité de faire des JOJ un levier de transformation durable de la capitale, à travers l’amélioration du cadre de vie, le renforcement des infrastructures et le rayonnement international de Dakar.

La délégation municipale a exprimé sa satisfaction quant à l’écoute et à la disponibilité du Président de la République, saluant l’intérêt marqué du Chef de l’État pour les préoccupations de la Ville. Selon le maire Abass Fall, cette concertation ouvre la voie à une collaboration renforcée afin de garantir le succès des Jeux et d’en faire un héritage positif pour les Dakarois.