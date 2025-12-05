And Gueusseum apporte son soutien aux étudiants et condamne les violences sur le campus

L’ASAS And Gueusseum, fidèle à ses principes de solidarité et de lutte, a exprimé son soutien total aux étudiants dans leur combat pour la défense de leurs droits fondamentaux, notamment face à la privation de leurs bourses et allocations d’études indispensables à la poursuite de leur formation.

Dans une motion rendue publique, le Dr Hc Mballo Dia Thiam et ses camarades dénoncent « avec la plus grande fermeté » le défaut de paiement de ces droits élémentaires ainsi que la violence qui s’est abattue sur le campus, marquée par des tirs de grenades lacrymogènes et de projectiles, semant désarroi et inquiétude chez les étudiants et leurs familles.

Face à ces violences évitables, l’ASAS And Gueusseum insiste sur le rôle central du dialogue et de la concertation pour résoudre la crise. L’association appelle à un règlement immédiat de la question des bourses et aides scolaires et à la mise en place de mécanismes visant à éviter que de telles situations ne se reproduisent.

Consciente du risque d’un effet domino à l’échelle nationale, l’And Gueusseum exige également le respect strict des franchises universitaires ainsi qu’une communication transparente et rassurante de la part des autorités. L’association rappelle que « la crise financière, quelle qu’elle soit, ne saurait justifier une telle posture » et que la paix sociale dépend du respect des engagements de l’État et du paiement ponctuel des bourses aux ayants droit.