Bourse des étudiants : Alassane Kitane critique les positions de certains députés PASTEF

La récente grève des étudiants sur plusieurs campus sénégalais a relancé le débat sur les bourses universitaires et la politique éducative nationale. Dans ce contexte, le Pr Alassane Kitane a publié une analyse critique des positions adoptées par certains députés de la majorité PASTEF concernant la suppression ou la réduction des bourses, ainsi que la privatisation partielle des universités.

Selon Kitane, ces propos reflètent « une absence de sérieux et une méconnaissance des réalités socio-économiques sénégalaises », en particulier lorsqu’ils comparent la situation des étudiants sénégalais à celle de leurs homologues canadien ou belge, pays où les études et le travail étudiant se combinent différemment.

L’analyste souligne que la question des bourses ne doit pas être politisée, et qu’elle constitue un « investissement essentiel pour la nation ». Il préconise des mesures concrètes pour renforcer l’efficacité du système éducatif : retour aux bourses d’excellence, sélection plus rigoureuse à l’entrée des universités, professionnalisation des cursus universitaires, introduction de mécanismes d’autofinancement et partenariats avec les entreprises pour offrir des stages aux étudiants.

Kitane insiste également sur la nécessité d’un consensus national autour de l’éducation et met en garde contre les violences qui se déroulent sur les campus. Selon lui, tous les acteurs, gouvernement, forces de l’ordre et étudiants, partagent la responsabilité de ces incidents. Il appelle à éviter que la confrontation devienne la norme pour résoudre les conflits.

Enfin, l’auteur critique certaines stratégies politiques visant, selon lui, à distraire l’opinion publique par des « pseudo-problèmes » et rappelle l’importance de la transparence et de la vérité dans la gestion des affaires publiques.