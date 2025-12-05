Levée du corps de la mère de Guirassy : la Nation rend hommage à Assimao Diakhaby

La cérémonie de levée du corps de Madame Assimao Diakhaby, mère de Moustapha Mamba Guirassy, Ministre de l’Éducation nationale, s’est tenue ce vendredi 5 décembre à 9h à l’Hôpital principal de Dakar. Un moment empreint de recueillement et d’émotion, marqué par une forte présence des autorités publiques.

Le Premier ministre Ousmane Sonko, représentant le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris part à la cérémonie pour présenter, au nom du Gouvernement et de la Nation sénégalaise, un message de compassion, de solidarité et de soutien à la famille éplorée. À ses côtés, plusieurs membres du Gouvernement, des collaborateurs du ministère et de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour témoigner leur respect et leur attachement à la famille Guirassy.

En ces instants de profonde douleur, le Ministère de l’Éducation nationale a réitéré ses sincères condoléances à M. Moustapha Mamba Guirassy ainsi qu’à toute sa famille. L’institution a également salué la mémoire de la défunte et exprimé sa solidarité avec l’ensemble des proches affectés par cette perte.

Dans un esprit de communion, des prières ont été formulées pour le repos éternel de Madame Assimao Diakhaby. Le ministère a invoqué la Miséricorde divine, demandant à Allah de l’accueillir en Son Paradis et d’apporter patience et réconfort à ceux qu’elle laisse derrière elle.