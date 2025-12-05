Coupe du Monde 2026 : Le Sénégal dans le groupe I avec la France

Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions évolueront dans le groupe I, où ils retrouveront notamment la France pour une affiche chargée de souvenirs, vingt-quatre ans après l’exploit de 2002. Ce duel constituera d’ailleurs l’entrée en matière des hommes de Pape Thiaw dans ce Mondial.

Le deuxième adversaire n’est autre que la Norvège d’Erling Haaland, versée dans le même groupe en raison du règlement complexe du tirage au sort. Un défi de taille qui vient encore relever le niveau de cette poule déjà relevée. Le dernier billet reviendra au vainqueur du barrage entre la Bolivie et le duo Suriname/Irak.

À ceux qui pensaient qu’un format élargi à 48 équipes ne pouvait plus produire un « groupe de la mort », ce tirage apporte un cinglant démenti. Jusqu’ici plutôt épargné en Coupe du Monde, le Sénégal a cette fois hérité d’une configuration particulièrement redoutable.

Réalisé vendredi soir à Washington, le tirage au sort place ainsi les Lions aux côtés de la France et de la Norvège. Le groupe sera complété par l’un des trois barragistes sud-américain ou asiatiques en lice. Durant la compétition, le Sénégal pourrait évoluer dans quatre villes hôtes : Boston, New York, Philadelphie et/ou Toronto.